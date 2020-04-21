Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 375,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 375,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 375,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 375,50 liradan, 2 bin 473 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 494 liradan, 342 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 346 liradan, 2 bin 417 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 437 liradan, bin 209 liradan alınan Yarım Ziynet bin 219 liradan ve 604 liradan alınan Çeyrek Ziynet 609 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA