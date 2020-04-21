Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 375,50 lira oldu.
21.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:15
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 375,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 375,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 375,50 liradan, 2 bin 473 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 494 liradan, 342 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 346 liradan, 2 bin 417 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 437 liradan, bin 209 liradan alınan Yarım Ziynet bin 219 liradan ve 604 liradan alınan Çeyrek Ziynet 609 liradan satılıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA