Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 376,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 376,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 376,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 376,60 liradan, 2 bin 467 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 489 liradan, 338 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 342 liradan, 2 bin 408 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 418 liradan, bin 223 liradan alınan Yarım Ziynet bin 233 liradan ve 611 liradan alınan Çeyrek Ziynet 616 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA