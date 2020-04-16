Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 383,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 384 liradan, 2 bin 530 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 551 liradan, 350 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 354 liradan, 2 bin 472 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 492 liradan, bin 236 liradan alınan Yarım Ziynet bin 246 liradan ve 618 liradan alınan Çeyrek Ziynet 623 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA