Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382 lira oldu.
15.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:02
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 381,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382 liradan, 2 bin 516 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 537 liradan, 348,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352,50 liradan, 2 bin 459 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 479 liradan, bin 230 liradan alınan Yarım Ziynet bin 240 liradan ve 615 liradan alınan Çeyrek Ziynet 620 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA