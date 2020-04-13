Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 369,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 369,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 369 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 369.20 liradan, 2 bin 420 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 443 liradan, 333 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 335 liradan, 2 bin 354 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 374 liradan, bin 201 liradan alınan Yarım Ziynet bin 211 liradan ve 599 liradan alınan Çeyrek Ziynet 603 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA