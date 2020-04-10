Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 364,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 364,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 364 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 364.20 liradan, 2 bin 399 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 420 liradan, 332 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 336 liradan, 2 bin 344 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 364 liradan, bin 172 liradan alınan Yarım Ziynet bin 182 liradan ve 586 liradan alınan Çeyrek Ziynet 591 liradan satıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA