Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 361 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 361 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 360,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 361 liradan, 2 bin 378 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 399 liradan, 329 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 333 liradan, 2 bin 324 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 344 liradan, bin 162 liradan alınan Yarım Ziynet bin 172 liradan ve 581 liradan alınan Çeyrek Ziynet 586 liradan satıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA