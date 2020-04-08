Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 360,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 360,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 360 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 360,20 liradan, 2 bin 373 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 394 liradan, 328 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 333 liradan, 2 bin 319 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 339 liradan, bin 160 liradan alınan Yarım Ziynet bin 170 liradan ve 580 liradan alınan Çeyrek Ziynet 585 liradan satıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA