Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 359,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 359,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 359 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 359,20 liradan, 2 bin 366 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 387 liradan, 328 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 332 liradan, 2 bin 312 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 332 liradan, bin 156 liradan alınan Yarım Ziynet bin 166 liradan ve 578 liradan alınan Çeyrek Ziynet 583 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA