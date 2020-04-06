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Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 356,40 lira oldu.

06.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:22
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 356,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 356,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 356,40 liradan, 2 bin 347 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 368 liradan, 325 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 329 liradan, 2 bin 294 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 314 liradan, bin 147 liradan alınan Yarım Ziynet bin 157 liradan ve 573 liradan alınan Çeyrek Ziynet 578 liradan satıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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