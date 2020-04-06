Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 356,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 356,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 356,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 356,40 liradan, 2 bin 347 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 368 liradan, 325 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 329 liradan, 2 bin 294 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 314 liradan, bin 147 liradan alınan Yarım Ziynet bin 157 liradan ve 573 liradan alınan Çeyrek Ziynet 578 liradan satıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA