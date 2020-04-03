Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 347,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 347,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 347,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 347,60 liradan, 2 bin 289 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 310 liradan, 317 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 321 liradan, 2 bin 237 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 257 liradan, bin 119 liradan alınan Yarım Ziynet bin 129 liradan ve 559 liradan alınan Çeyrek Ziynet 564 liradan satıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA