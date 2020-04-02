Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 344,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 344,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 344,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 344,70 liradan, 2 bin 270 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 291 liradan, 314 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 318 liradan, 2 bin 219 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 239 liradan, bin 109 liradan alınan Yarım Ziynet bin 119 liradan ve 555 liradan alınan Çeyrek Ziynet 560 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA