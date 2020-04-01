Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 341 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 341,20 liradan, 2 bin 247 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 268 liradan, 311 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 315 liradan, 2 bin 196 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 216 liradan, bin 98 liradan alınan Yarım Ziynet bin 108 liradan ve 549 liradan alınan Çeyrek Ziynet 554 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA