Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 343,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 343,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 343,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 343,50 liradan, 2 bin 262 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 280 liradan, 313 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 317 liradan, 2 bin 211 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 231 liradan, bin 105 liradan alınan Yarım Ziynet bin 115 liradan ve 553 liradan alınan Çeyrek Ziynet 558 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA