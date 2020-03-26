Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 336,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 336,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 336,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 336,70 liradan, 2 bin 218 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 239 liradan, 307 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 311 liradan, 2 bin 167 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 187 liradan, bin 84 liradan alınan Yarım Ziynet bin 94 liradan ve 542 liradan alınan Çeyrek Ziynet 547 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA