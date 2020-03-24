Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 333,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 333,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 333,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 333,50 liradan, 2 bin 196 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 214 liradan, 304 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 308 liradan, 2 bin 146 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 166 liradan, bin 73 liradan alınan Yarım Ziynet bin 83 liradan ve 537 liradan alınan Çeyrek Ziynet 542 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA