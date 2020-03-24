Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 333 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 333 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 332,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 333 liradan, 2 bin 193 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 214 liradan, 303,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 307,50 liradan, 2 bin 143 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 163 liradan, bin 72 liradan alınan Yarım Ziynet bin 82 liradan ve 536 liradan alınan Çeyrek Ziynet 541 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA