Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 323 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 323 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 322,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 323 liradan, 2 bin 127 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 148 liradan, 294,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 298,50 liradan, 2 bin 79 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 99 liradan, bin 39 liradan alınan Yarım Ziynet bin 49 liradan ve 520 liradan alınan Çeyrek Ziynet 525 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA