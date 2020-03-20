Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 314,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 314,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 314,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 314,70 liradan, 2 bin 73 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 94 liradan, 287 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 292 liradan, 2 bin 25 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 45 liradan, bin 13 liradan alınan Yarım Ziynet bin 23 liradan ve 506 liradan alınan Çeyrek Ziynet 511 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA