Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315,30 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 315,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 315,30 liradan, 2 bin 77 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 98 liradan, 287,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 291,40 liradan, 2 bin 29 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 49 liradan, bin 15 liradan alınan Yarım Ziynet bin 25 liradan ve 507 liradan alınan Çeyrek Ziynet 512 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA