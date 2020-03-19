Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 312,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 312,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 312 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 312,20 liradan, 2 bin 56 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 77 liradan, 285 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 289 liradan, 2 bin 10 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 20 liradan, bin 5 liradan alınan Yarım Ziynet bin 15 liradan ve 502 liradan alınan Çeyrek Ziynet 507 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA