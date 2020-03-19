Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 310,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 310,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 310 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 310,20 liradan, 2 bin 43 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 64 liradan, 283 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 287 liradan, bin 996 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 16 liradan, 998 liradan alınan Yarım Ziynet bin 8 liradan ve 499 liradan alınan Çeyrek Ziynet 504 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA