Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 315,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 315,70 liradan, 2 bin 79 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 100 liradan, 288 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 292 liradan, 2 bin 32 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 52 liradan, bin 16 liradan alınan Yarım Ziynet bin 36 liradan ve 508 liradan alınan Çeyrek Ziynet 513 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA