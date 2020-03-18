Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 310,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 310,80 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 310,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 310,80 liradan, 2 bin 47 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 68 liradan, 283,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 287,30 liradan, 2 bin liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 20 liradan, bin liradan alınan Yarım Ziynet bin 10 liradan ve 500 liradan alınan Çeyrek Ziynet 505 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA