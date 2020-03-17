Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 311,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 311,90 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 311,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 311,90 liradan, 2 bin 54 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 75 liradan, 284 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 288 liradan, 2 bin 7 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 27 liradan, bin 4 liradan alınan Yarım Ziynet bin 14 liradan ve 502 liradan alınan Çeyrek Ziynet 507 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA