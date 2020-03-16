Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 314,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 315 liradan, 2 bin 75 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 96 liradan, 287 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 291 liradan, 2 bin 28 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 48 liradan, bin 14 liradan alınan Yarım Ziynet bin 24 liradan ve 507 liradan alınan Çeyrek Ziynet 512 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA