Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 320,40 lira oldu.
13.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:06
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 320,40 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 320,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 320,40 liradan, 2 bin 110 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 131 liradan, 292 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 296 liradan, 2 bin 62 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 82 liradan, bin 31 liradan alınan Yarım Ziynet bin 41 liradan ve 516 liradan alınan Çeyrek Ziynet 521 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA