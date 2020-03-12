Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 321 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 321 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 320,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 321 liradan, 2 bin 114 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 135 liradan, 292,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 296,50 liradan, 2 bin 66 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 86 liradan, bin 33 liradan alınan Yarım Ziynet bin 43 liradan ve 517 liradan alınan Çeyrek Ziynet 522 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA