Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 331,10 lira oldu.
11.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:25
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 331,10 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 320,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 331,10 liradan, 2 bin 181 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 202 liradan, 302 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 306 liradan, 2 bin 131 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 151 liradan, bin 66 liradan alınan Yarım Ziynet bin 76 liradan ve 533 liradan alınan Çeyrek Ziynet 538 liradan satıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA