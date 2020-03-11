Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 331,10 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 331,10 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 320,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 331,10 liradan, 2 bin 181 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 202 liradan, 302 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 306 liradan, 2 bin 131 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 151 liradan, bin 66 liradan alınan Yarım Ziynet bin 76 liradan ve 533 liradan alınan Çeyrek Ziynet 538 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA