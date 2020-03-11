Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328,90 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 328,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 328,90 liradan, 2 bin 166 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 187 liradan, 300 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 304 liradan, 2 bin 117 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 137 liradan, bin 58 liradan alınan Yarım Ziynet bin 68 liradan ve 529 liradan alınan Çeyrek Ziynet 534 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA