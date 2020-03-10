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Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326,20 lira oldu.

10.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:35
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 326 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 326,20 liradan, 2 bin 148 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 169 liradan, 297 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 301 liradan, 2 bin 100 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 120 liradan, bin 520 liradan alınan Yarım Ziynet bin 60 liradan ve 525 liradan alınan Çeyrek Ziynet 530 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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