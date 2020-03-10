Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 327 lira oldu.
10.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:21
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 327 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 326,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 327 liradan, 2 bin 154 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 175 liradan, 298 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 302 liradan, 2 bin 105 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 125 liradan, bin 52 liradan alınan Yarım Ziynet bin 62 liradan ve 526 liradan alınan Çeyrek Ziynet 531 liradan satılıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA