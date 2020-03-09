Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 327,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 328 liradan, 2 bin 160 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 181 liradan, 299 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 303 liradan, 2 bin 111 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 131 liradan, bin 56 liradan alınan Yarım Ziynet bin 66 liradan ve 528 liradan alınan Çeyrek Ziynet 533 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA