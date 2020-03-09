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Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328 lira oldu.

09.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:32
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da 327,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 328 liradan, 2 bin 160 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 181 liradan, 299 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 303 liradan, 2 bin 111 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 131 liradan, bin 56 liradan alınan Yarım Ziynet bin 66 liradan ve 528 liradan alınan Çeyrek Ziynet 533 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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