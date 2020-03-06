06.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:40

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 328,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 328,50 liradan, 2 bin 164 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 185 liradan, 299,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 303,40 liradan, 2 bin 114 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 134 liradan, bin 57 liradan alınan Yarım Ziynet bin 67 liradan ve 529 liradan alınan Çeyrek Ziynet 534 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA