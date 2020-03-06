Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328,50 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 328,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 328,50 liradan, 2 bin 164 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 185 liradan, 299,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 303,40 liradan, 2 bin 114 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 134 liradan, bin 57 liradan alınan Yarım Ziynet bin 67 liradan ve 529 liradan alınan Çeyrek Ziynet 534 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA