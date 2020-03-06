06.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:17

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 327,80 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 327,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 327,80 liradan, 2 bin 160 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 181 liradan, 299 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 303 liradan, 2 bin 111 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 131 liradan, bin 56 liradan alınan Yarım Ziynet bin 76 liradan ve 528 liradan alınan Çeyrek Ziynet 533 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA