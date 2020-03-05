Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 324,90 lira oldu.

05.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:55
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 324,90 lira oldu.

'da 324,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 324,90 liradan, 2 bin 140 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 161 liradan, 296 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 300 liradan, 2 bin 91 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 111 liradan, bin 46 liradan alınan Yarım Ziynet bin 66 liradan ve 523 liradan alınan Çeyrek Ziynet 528 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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