Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 324,90 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 324,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 324,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 324,90 liradan, 2 bin 140 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 161 liradan, 296 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 300 liradan, 2 bin 91 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 111 liradan, bin 46 liradan alınan Yarım Ziynet bin 66 liradan ve 523 liradan alınan Çeyrek Ziynet 528 liradan satıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA