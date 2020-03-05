05.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:25

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 322,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 322,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 322,50 liradan, 2 bin 124 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 145 liradan, 294 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 298 liradan, 2 bin 76 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 96 liradan, bin 38 liradan alınan Yarım Ziynet bin 48 liradan ve 519 liradan alınan Çeyrek Ziynet 524 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA