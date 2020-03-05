Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 322,50 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 322,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 322,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 322,50 liradan, 2 bin 124 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 145 liradan, 294 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 298 liradan, 2 bin 76 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 96 liradan, bin 38 liradan alınan Yarım Ziynet bin 48 liradan ve 519 liradan alınan Çeyrek Ziynet 524 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA