04.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:40

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 321,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 321,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 321,70 liradan, 2 bin 119 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 140 liradan, 293 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 297 liradan, 2 bin 70 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 90 liradan, bin 35 liradan alınan Yarım Ziynet bin 45 liradan ve 518 liradan alınan Çeyrek Ziynet 523 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA