03.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:43

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 317,80 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 317,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 317,80 liradan, 2 bin 93 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 114 liradan, 290 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 294 liradan, 2 bin 45 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 64 liradan, bin 23 liradan alınan Yarım Ziynet bin 33 liradan ve 511 liradan alınan Çeyrek Ziynet 516 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA