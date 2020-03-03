Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 317,80 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 317,80 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 317,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 317,80 liradan, 2 bin 93 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 114 liradan, 290 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 294 liradan, 2 bin 45 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 64 liradan, bin 23 liradan alınan Yarım Ziynet bin 33 liradan ve 511 liradan alınan Çeyrek Ziynet 516 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA