Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 318,50 lira oldu.

03.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:05
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 318,50 lira oldu.

'da 318,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 318,50 liradan, 2 bin 98 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 119 liradan, 290,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 294,25 liradan, 2 bin 50 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 70 liradan, bin 25 liradan alınan Yarım Ziynet bin 35 liradan ve 513 liradan alınan Çeyrek Ziynet 518 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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