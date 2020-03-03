Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 318,50 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 318,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 318,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 318,50 liradan, 2 bin 98 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 119 liradan, 290,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 294,25 liradan, 2 bin 50 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 70 liradan, bin 25 liradan alınan Yarım Ziynet bin 35 liradan ve 513 liradan alınan Çeyrek Ziynet 518 liradan satılıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA