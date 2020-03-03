03.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:05

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 318,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 318,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 318,50 liradan, 2 bin 98 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 119 liradan, 290,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 294,25 liradan, 2 bin 50 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 70 liradan, bin 25 liradan alınan Yarım Ziynet bin 35 liradan ve 513 liradan alınan Çeyrek Ziynet 518 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA