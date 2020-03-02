Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 319,10 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 319,10 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 318,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 319,10 liradan, 2 bin 102 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 123 liradan, 291 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 295 liradan, 2 bin 54 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 74 liradan, bin 27 liradan alınan Yarım Ziynet bin 37 liradan ve 514 liradan alınan Çeyrek Ziynet 519 liradan satıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA