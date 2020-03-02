02.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:35

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 319,10 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 318,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 319,10 liradan, 2 bin 102 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 123 liradan, 291 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 295 liradan, 2 bin 54 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 74 liradan, bin 27 liradan alınan Yarım Ziynet bin 37 liradan ve 514 liradan alınan Çeyrek Ziynet 519 liradan satıldı.

Kaynak: İHA