02.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 322,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 322,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 322,70 liradan, 2 bin 125 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 146 liradan, 294 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 298 liradan, 2 bin 77 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 97 liradan, bin 38 liradan alınan Yarım Ziynet bin 48 liradan ve 519 liradan alınan Çeyrek Ziynet 524 liradan satılıyor.

Kaynak: İHA