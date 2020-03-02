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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 322,70 lira oldu.

02.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:59
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 322,70 lira oldu.


İstanbul 'da 322,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 322,70 liradan, 2 bin 125 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 146 liradan, 294 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 298 liradan, 2 bin 77 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 97 liradan, bin 38 liradan alınan Yarım Ziynet bin 48 liradan ve 519 liradan alınan Çeyrek Ziynet 524 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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