28.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:42

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 325,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 326 liradan, 2 bin 147 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 168 liradan, 297 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 301 liradan, 2 bin 98 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 118 liradan, bin 49 liradan alınan Yarım Ziynet bin 59 liradan ve 525 liradan alınan Çeyrek Ziynet 530 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA