28.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:05

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 328 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 328,20 liradan, 2 bin 162 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 183 liradan, 299 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 303 liradan, 2 bin 112 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 132 liradan, bin 56 liradan alınan Yarım Ziynet bin 66 liradan ve 528 liradan alınan Çeyrek Ziynet 533 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA