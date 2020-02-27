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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326,50 lira oldu.

27.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:26
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326,50 lira oldu.


İstanbul 'da 326,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 326,50 liradan, 2 bin 150 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 171 liradan, 297,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 301,60 liradan, 2 bin 101 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 121 liradan, bin 51 liradan alınan Yarım Ziynet bin 61 liradan ve 525 liradan alınan Çeyrek Ziynet 530 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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